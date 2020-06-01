В Беларуси хотят ограничить жителей от "вредной информации"
Государственные СМИ будут разрушать цифровой шум и доносить правду, заявили в правительстве Беларуси
Министр информации Беларуси Игорь Луцкий заявил о планах ограничить население страны от "вредной информации".
Об этом сообщает "Настоящее время".
"Мы видим, что уже сейчас, в период важной политической кампании, происходит в сети интернет, в социальных сетях, на страницах сайтов, на видеохостингах. Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране, и то, как будет развиваться страна", – заявил Луцкий.
Он сообщил, что важно "отделить зерна от плевел и дать людям четкую, ясную, понятную и правдивую информацию о том, что происходит".
"Забить голову очень просто, цифровой шум достаточно серьезно влияет на умы. Задача прежде всего государственных СМИ – разрушать этот цифровой шум и доносить правдивую информацию", – сказал Луцкий.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июня отправил в отставку действующий состав правительства. Подписав соответствующий указ, он провел совещание по вопросу о новом составе правительства. На нем Лукашенко напомнил, что всегда представлял правительство перед выборами президента, чтобы "люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов".
- Белоруская оппозиция отказалась от выдвижения кандидатов в президенты, которые планируют провести, несмотря на пандемию коронавируса.
- Лукашенко заявил, что не допустит в стране майданов накануне президентских выборов. Об этом он сказал на встрече с председателем КГБ РБ Валерием Вакульчиком.