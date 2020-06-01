В Италии антитела к коронавирусу обнаружили у 57% жителей провинции в центре эпидемии
Это означает, что в их организм попал коронавирус
В крови 57% жителей провинции Бергамо обнаружены антитела к коронавирусу. Об этом свидетельствуют результаты тестирования, проведенного местным управлением здравоохранения, сообщило Reuters.
В тестировании приняли участие почти 10 тыс. жителей провинции в период с 23 апреля по 3 июня. Управление считает, что эти данные отражают ситуацию в провинции, так как выборка была случайной и довольно широкой. Ранее статистический институт ISTAT и Министерство здравоохранения Италии запустили кампанию массового тестирования в стране, в ней должны принять участие не менее 150 тыс. человек.
В мае ISTAT сообщил, что смертность в городе Бергамо в марте выросла на 568% в сравнении со средним показателем в 2015–2019 годах, что делает его наиболее пострадавшим от пандемии городом Италии с точки зрения смертности. В провинции Бергамо, по данным на 8 июня, было зафиксировано 13,6 тыс. случаев заражения COVID-19. Всего в Италии за время эпидемии выявлено 236 тыс. заболевших, умерли 34 тыс. человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 10 июня в мире зафиксировано 7 237 093 случаев заражения коронавирусом. За сутки подтвердилось 118 622 новых случая. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США). На сегодняшний день жертвами болезни стали 411 177 человек. В то же время, 3 370 369 человек выздоровели.
- В Украине за сутки 9 июня выявили 525 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 28 381 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 833 летальных, 12 769 пациентов выздоровели. Было проведено почти 446 тысяч ПЦР-тестов.