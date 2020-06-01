Twitter заблокировал десятки тысяч аккаунтов, связанных с РФ и Китаем
Во всех случаях учетные записи были заблокированы за различные нарушения политики соцсети и манипулирование платформой
Компания Twitter заблокировала более 32 тысяч учетных записей, авторы которых участвовали в информационных кампаниях, проводившихся по заказу властей России, Турции и Китая. Компания сообщила об этом в своем корпоративном блоге.
Все учетные записи и их содержание были удалены из социальной сети, а соответствующие данные были переданы Австралийскому институту стратегической политики (ASPI) и Стэнфордской интернет-обсерватории (SIO).
Во всех случаях учетные записи были заблокированы за различные нарушения политики соцсети и манипулирование платформой.
Компания раскрыла и удалила 1152 учетные записи, связанные с пророссийским сайтом Current Policy, распространяющим пропаганду при поддержке российских государственных структур. Авторы постов, в частности, публиковали пропаганду правящей партии "Единая Россия" и атаковали политических опозиционеров.
Сеть китайских аккаунтов, удаленных за нарушение правил работы платформы, стала самой многочисленной: компания ликвидировала 23 750 учетных записей, авторы которых публиковали твиты на китайском языке, прославляя деятельность Китайской коммунистической партии и распространяя дезинформацию о событиях в Гонконге.
В компании Twitter заявили, что аккаунты "распространяли геополитические рассказы, благоприятные для Коммунистической партии Китая". Также эксперты, которые проверяли эти аккаунты, заметили высказывания и по поводу пандемии коронавируса. Специалисты обнаружили, что многие из тех, кто писал о Covid-19 всю весну, были созданы только в конце января. Все они хвалят "успешную борьбу Китая с вирусом".
Как напоминает The Financial Times, за последние два года Twitter и Facebook обнаружили и удалили десятки дезинформационных операций, обычно связанных с Россией или Ираном, которые используют фальшивые аккаунты, пытаясь посеять раздор.
Twitter официально заблокирован в Китае, хотя многие люди в стране могут получить к нему доступ через VPN.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент США Дональд Трамп подписал указ, который должен преодолеть "онлайн-цензуру со стороны социальных сетей" в США. По его словам, соцсети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности.
- В феврале социальная сеть Facebook удалила аккаунты, которые были связаны со спецслужбами РФ и в основном работали в Украине. Данную сеть аккаунтов и групп создали для незаконного вмешательства во внутренние дела других стран, прежде всего Украины. В компании отметили, что не хотят, чтобы их соцсети использовали для манипулирования обществом.