Twitter заблокировал десятки тысяч аккаунтов, связанных с РФ и Китаем

Во всех случаях учетные записи были заблокированы за различные нарушения политики соцсети и манипулирование платформой

Компания Twitter заблокировала более 32 тысяч учетных записей, авторы которых участвовали в информационных кампаниях, проводившихся по заказу властей России, Турции и Китая. Компания сообщила об этом в своем корпоративном блоге.

Все учетные записи и их содержание были удалены из социальной сети, а соответствующие данные были переданы Австралийскому институту стратегической политики (ASPI) и Стэнфордской интернет-обсерватории (SIO).

Во всех случаях учетные записи были заблокированы за различные нарушения политики соцсети и манипулирование платформой.

Компания раскрыла и удалила 1152 учетные записи, связанные с пророссийским сайтом Current Policy, распространяющим пропаганду при поддержке российских государственных структур. Авторы постов, в частности, публиковали пропаганду правящей партии "Единая Россия" и атаковали политических опозиционеров.

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Сеть китайских аккаунтов, удаленных за нарушение правил работы платформы, стала самой многочисленной: компания ликвидировала 23 750 учетных записей, авторы которых публиковали твиты на китайском языке, прославляя деятельность Китайской коммунистической партии и распространяя дезинформацию о событиях в Гонконге.

В компании Twitter заявили, что аккаунты "распространяли геополитические рассказы, благоприятные для Коммунистической партии Китая". Также эксперты, которые проверяли эти аккаунты, заметили высказывания и по поводу пандемии коронавируса. Специалисты обнаружили, что многие из тех, кто писал о Covid-19 всю весну, были созданы только в конце января. Все они хвалят "успешную борьбу Китая с вирусом".

Как напоминает The Financial Times, за последние два года Twitter и Facebook обнаружили и удалили десятки дезинформационных операций, обычно связанных с Россией или Ираном, которые используют фальшивые аккаунты, пытаясь посеять раздор.

Twitter официально заблокирован в Китае, хотя многие люди в стране могут получить к нему доступ через VPN.

Как ранее сообщал Фокус: