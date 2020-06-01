"Грустная история о зависти": в Чехии закрыли дело об угрозе отравления политиков

По данным контрразведки, один из россиян решил навредить своему коллеге, отправив анонимное письмо

Служба безопасности и информации (BIS) Чехии закрыла дело об угрозе отравления рицином троих местных чиновников: мэра Праги Зденека Гржиба, главы администрации Праги-6 Ондржея Коларжа и старосты района Праги-Ржепорые Павла Новотны.

Об этом ведомство проинформировало на своем сайте.

В ведомстве пришли к выводу, что все дело оказалось "простой и грустной историей о враждебности и зависти между двумя сотрудниками российского посольства в Праге".

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По данным контрразведки, один из россиян решил навредить своему коллеге, отправив в BIS анонимное письмо с детальным описанием вероятной угрозы чешским чиновникам. Сообщение было проверено, большинство сведений в анонимке оказались "правдивыми и точными". В ведомстве пояснили, что не могли проигнорировать письмо, так как, "к сожалению, в арсенал российских спецслужб входят даже убийства".

В итоге чешские спецслужбы смогли раскрыть и задокументировать, что произошло в российском посольстве на самом деле, а также, кто стоял за анонимным посланием.

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