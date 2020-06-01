В США мужчина, представившись бойцом UFC, расстрелял восемь человек

Мужчина, который представился бойцом UFC, совершил расстрелял людей в центре города Сан-Антонио, США.

Об этом сообщает The New York Times.

Мужчину не впустили в одно из заведений из-за признаков алкогольного опьянения. Тогда он в сопровождении друзей взял винтовку из своего автомобиля и открыл огонь по людям, которые находились у входа в бар.

"Он вернулся к машине, достал винтовку и прошел через улицу обратно. Перед тем, как открыть огонь, он начал кричать: "Ты знаешь, кто я? Я боец UFC из Калифорнии!", – сообщил полицейский Уильям Макманус.

Ранения получили восемь человек: пять женщин и трое мужчин. Все выжили.

Мужчине удалось сбежать после стрельбы.

Как ранее сообщал Фокус:

6 мая в Днепре 15-летний подросток открыл стрельбу по автомобилям и людям с балкона второго этажа жилого дома. Во время стрельбы он кричал "я – миллионер" и угрожал прохожим "вынести мозги".