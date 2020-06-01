Американец получил счет за лечение от коронавируса на миллион долларов

70-летний американец Майкл Флор получил счет на 1,12 млн долларов за лечение от коронавируса. Об этом сообщило издание The Seattle Times.

Мужчина лечился рекордные 62 дня в клинике Swedish в городе Иссакуа около Сиэтла. Его состояние было настолько критическим, что медсестра ночной смены держала у его уха телефонную трубку, чтобы мужчина в случае агонии успел попрощаться с родственниками. У Флора отказывало сердце, легкие и почки, но он смог выжить.

Теперь Майкл Флор получил счет. Этот документ занимает 181 страницу и включает почти 3000 позиций.

Указано, что за время лечения палата в отделении интенсивной терапии обошлась Майклу Флору в 9736 доллара в день, а аппарат искусственной вентиляции легких, который требовался пенсионеру на протяжении 29 дней – еще в 2835 долларов за каждые сутки. Еще примерно 300 тысяч долларов потрачено на лекарства. Итоговая сумма за лечение составила 1 122 501,04 долларов.

При этом указано, что Майкл Флор участвует в программе медицинского страхования для пожилых людей Medicare, поэтому ему не придется платить большую часть общей суммы.

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