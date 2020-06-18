Статистика коронавируса в мире на 18 июня: 142 тысячи новых случаев

По состоянию на утро 18 июня в мире зафиксировали 8 405 632 случая инфицирования коронавирусом при 451 383 летальных исходах. 4 415 785 человека выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Больше всего заражений зафиксировано в США – 2 миллиона 234 тысячи, умерли почти 120 тысяч. Число случаев коронавируса в Бразилии стремится к миллиону – 960 тысяч, летальных – 46 тысяч. В России сейчас 553 тысяч заражений, смертельными оказались почти 7,5 тысяч.

Китайская столица подтвердила 21 новый случай COVID-19, по сравнению с 31 днем ранее. Пекин зарегистрировал первый случай в нынешней вспышки – худшей в городе с начала февраля – 11 июня. За последнюю неделю общее количество случаев заражения возросло до 158. Власти Пекина повысили уровень реагирования в регионе с третьего до второго.

Как ранее сообщал Фокус: