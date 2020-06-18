В отношении бывшего полицейского Гарретта Рольфе, который 12 июня застрелил при задержании темнокожего в американской Атланте, могут применить смертную казнь, если суд признает его виновным в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщает CNN.

Федеральные власти Соединенных Штатов намерены в июле на федеральном уровне возобновить смертную казнь после почти 20-летнего перерыва.

"В случая обвинения в совершении тяжкого преступления и признания этого судом, Рольфе может грозить смертная казнь", – говорится в сообщении.

Гарретта Рольфе обвинили в убийстве 27-летнего темнокожего Рэйшарда Брукса во время протестов движения Black Lives Matter. Брукс был нетрезв и уснул за рулем у ресторана быстрого питания и мешал другим автомобилям подъехать к окошку выдачи заказов. Когда пришли полицейские и попытались его задержать, он выхватил у одного из них электрошокер и начал убегать. В погоне за ним, Гарретт Рольфе выстрелил, а раненый позже скончался в больнице.

Районный прокурор округа Фултон Пол Говард заявил, что Рольфе предъявлены 11 обвинений.

Прокуроры пришли к выводу, что Брукс "не представлял смертельной угрозы или угрозы нанесения серьезной травмы офицеру или офицерам", и что он "бежал в тот момент, когда в него стреляли". Говард добавил, что действия екс-офицеров полиции были "чрезмерными".

Второму офицеру Девину Броснану, который присутствовал в момент трагедии, предъявили три обвинения, среди которых применение физического насилия при задержании 27-летнего афроамериканца. Полицейский Броснан стоял на плече задержанного Рейшара Брукса, когда тот уже лежал на земле.

Слева - Гарретт Рольфе, справа - Девин Броснан

Сообщается, что полиции Рольфе работал с 2013 года. За все время его карьеры на него было несколько жалоб. О применении им силы речь шла еще в 2016 году, тогда полицейский получил выговор.

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