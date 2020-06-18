В Китае 41-летняя женщина с разницей в 10 лет родила двух однояйцевых близнецов. Они оба были зачаты еще в 2009 году во время процедуры исскуственного оплодотворения. Об этом сообщает Daily Mail.

Госпожа Вэнг обратилась к специалистам за помощью в 2009 году после пяти лет безуспешных попыток родить ребенка. После нескольких выкидышей она решила прибегнуть к процедуре искусственного оплодотворения.

Вэнг отметила, что ЭКО было для нее "последней надеждой".

Врачи рассказали, что они "выращивали" несколько эмбрионов, используя одну и ту же сперму и яйцеклетку. Один из них был вживлен в нее сразу, а остальные были заморожены.

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Спустя 10 лет Вэнг решила родить еще одного ребенка и снова обратилась за помощью к врачам. Медики разморозили замороженные 10 лет назад эмбрионы, культивировали их в лаборатории еще два-три дня и выбрали тот, который был "самого высокого качества", чтобы перенести в утробу женщины.

Старший сын ​​Лу Лу родился в июне 2010 года в больнице здоровья матери и ребенка в провинции Хубэй. Младший сын Тонг Тонг родился во вторник в этой же больнице.

"С медицинской точки зрения, Лу Лу и Тонг Тонг – братья-близнецы", – сказал Чжэн Цзе, врач из центра плодородия больницы.

По словам Доктора Чжэна, старший и младший близнецы при рождении имели одинаковый вес – 3,48 кг.

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