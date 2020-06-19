Twitter в третий раз пометил пост Трампа как "манипулятивный"

Президент США Дональд Трамп выложил в Twitter ролик о Fake news, в котором на сцену "побега" темнокожего мальчика от "белого" наложены титры CNN. Сам Twitter пометил публикацию Трампа как "манипулятивную"

Ролик смонтирован из другого видео, которое появилось в сети еще в сентябре 2019 года, и подан как пример работы "фейковых СМИ". В начале видео появляются несуществующие титры CNN, на которых написано, что "испуганный малыш убегает от ребенка-расиста".

Далее в ролике показывается, "как все было на самом деле": два мальчика бегут навстречу друг другу и играют вместе, а потом один из них просто обгоняет другого.

В конце видео появляется надпись "Америка – это не проблема. Проблема – это Fake news".

В самом CNN говорят, что действительно писали материал о двух мальчиках, но освещали эту ситуацию в том ключе, в каком она разворачилась на самом деле - как пример настоящей дружбы.

Также журналисты добавили, что Трамп выложил видео сразу после того, как на CNN появились результаты предвыборного опроса. "Мы будем и дальше работать с фактами. Это же предлагаем делать и вам вместо того, чтобы твитить фейковые видео с детьми", – добавили в CNN.

Как ранее сообщал Фокус:

27 мая Twitter впервые в истории пометил посты президента США Дональда Трампа как "недостоверные". Они касались возможных фальсификаций при голосовании на выборах президента США по почте.

После этого Трамп подписал указ, который должен преодолеть "онлайн-цензуру со стороны социальных сетей" в США и заявил, что мог бы "закрыть" Twitter.