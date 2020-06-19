Нэнси Пелоси распорядилась убрать портреты конфедератов из здания Конгресса

Четыре портрета бывших спикеров Палаты представителей американского Конгресса, которые служили во времена Конфедерации, убрали из галереи американского Капитолия

Об этом распорядилась нынешняя спикер Нэнси Пелоси, передает The Hill.

Бывшие спикеры, чьи портреты убрали из Капитолия, были Роберт Хантер из Вирджинии, Хауэлл Коббе и Чарльз Крисп из Джорджии, Джеймс Орр из Южной Каролины.

"Портреты этих людей – символы, которые мешают стране противостоять фанатизму и бороться с ним", – сказала Пелоси.

Она подчеркнула, что знать историю своей страны важно, но представителям Конфедерации нет места "в священных залах капитолия Соединенных Штатов".

"Наше сообщество имеет святую возможность и обязанность внести осмысленные изменения, чтобы обеспечить, чтобы залы Конгресса отражали высочайшие идеалы Америки. Давайте покажем пример", – сказала Пелоси.

В течение длительного времени в США отношение к известным военачальникам армии конфедератов зачастую было положительным. Их было принято считать их отважными и талантливыми полководцами и одновременно пояснять, что порой они защищали в корне неверные идеалы – такие как, например, рабство.

В честь генералов-конфедератов давали названия военным базам, военной технике. Также в некоторых штатах им ставили памятники.

Как ранее сообщал Фокус:

В Ричмонде (штате Виргиния, США) протестующие против расизма повалили и сбросили в воду статую Христофора Колумба.

В американском Франкфорте в штате Кентукки, рабочие, демонтировали памятник единственному президенту Конфедеративных штатов Америки Джефферсону Дэвису.