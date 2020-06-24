Российские депутаты устроили драку с обливанием водой из-за вопроса о нарушении этики

В Саратовской облдуме, где и произошла драка, пояснили, что у депутатов "сдали нервы" после 12-часового заседания.

Об этом сообщает местное издание "СарБК".

Драка произошла во время выступления главы мандатной комиссии Николая Бушуева. Он объявлял решение о нарушении депутатами Дмитрием Чернышевским ("Единая Россия") и Николаем Бондаренко (КПРФ) правил депутатской этики на заседаниях комитетов парламента.

Во время выступления Бушуева, Бондаренко начал снимать заседаение на мобильный телефон. Депутаты попросили сесть Бондаренко на место, а позже инцидент перерос в поливание водой и драку.

"Иди отсюда", - сказал депутат Анатолий Ципящук и метнул пластиковую бутылку в снимавшего происходящее перед трибунами депутатов Бондаренко.

"Вы что делаете? Ну-ка разведите всех. Объявлен перерыв. Коллеги, успокойтесь. Успокойтесь. Прошу занять места. Ну что вы делаете?", – говорил глава облдумы Александр Романов.

По словам Романова, причиной потасовки стало то, что у депутатов "сдали нервы" из-за заседания, которое проводилось 12 часов.

"Мы долго работали. У депутатов сдали нервы. Каждый депутат имеет право заявить о своей позиции и горячо ее отстаивать. При доведении своей позиции друг до друга, видимо, отдельные депутаты не справились с эмоциональной нагрузкой и с соблюдением этики", – сообщил Романов.

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