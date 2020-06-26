В Конгрессе США проголосуют за создание 51-го штата

Федеральный округ Колумбия, в котором расположена столица США Вашингтон, может стать новым штатом. Но президент Трамп уже сказал, что не подпишет такой закон.

Палата представителей Конгресса США 26 июня проведет голосование по статусу столицы страны. Вашингтон предлагают превратить в 51-й штат, сообщила ABC News.

Город сейчас с административной точки зрения считается федеральным округом Колумбия, который не входит ни в один из штатов. Поэтому его жители не имеют своих представителей в Конгрессе.

По словам спикера палаты, демократа Нэнси Пелоси, то, что штат имеет низкий статус, – "серьезная несправедливость", которую нужно исправить.

Авторами инициативы являются конгрессмены из Демократической партии.

Президент США Дональд Трамп еще в мае сказал, что "округ Колумбия никогда не будет штатом". И что он не подпишет такой закон, если его примет Конгресс.

Причина этого в том, что население Вашингтона – преимущественно афроамериканцы и сторонники демократов. Иметь же в Конгрессе еще двух сенаторов-демократов и несколько оппозиционеров-конгрессменов Трампу ни к чему.

Стени Хойер, лидер большинства в Конгрессе, считает: "Дело не в политике. Если это так, то мы унижаем нашу демократию. Это о том, кто мы, как страна".

Мэр Вашингтона Мюрел Баузер отмечает, что налогоплательщики округа Колумбия не имеют голосующих представителей в Конгрессе, несмотря на то, что они платят больше федеральных налогов на человека, чем во многих штатах. Столица по числу жителей (700 тыс.) превышает такие штаты, как Вермонт и Вайоминг.

Движение за превращение округа Колумбия в Штат имеет многолетнюю историю. Его участники часто напоминают властям страны главный лозунг борьбы за независимость США: "нет налогообложения без представительства".

Также 3 ноября в Пуэрто-Рико пройдет референдум, на котором жители примут решение, станет ли их государство новым штатом США. Сейчас это свободно ассоциированное с США государство. Действие американской конституции там ограничено. Верховная власть принадлежит Конгрессу Штатов, однако территория имеет систему самоуправления. Пуэрториканцы являются гражданами США, но не имеют права голоса на президентских выборах.

Это движение также имеет давнюю историю. на референдуме в 2017 году пуэрториканцы уже высказались за вхождение в США. Но в Вашингтоне пока не хотят менять статус островного государства.

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