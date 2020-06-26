В Китае перевернулся и сгорел грузовик с 20 тысячами iPhone
В грузовике была большая партия iPhone, которую должны были доставить в магазины, но смартфоны в место назначения так и не прибыли.
Об этом сообщает AutotimesNews со ссылкой на китайскую соцсеть MyDrivers.
Водитель грузовика двигался на огромной скорости и потерял управление. Грузовик перевернулся и загорелся.
Транспорт развернуло и заблокировало две полосы движения.
В транспортном средстве находились модели 11 и 11 Pro Max.
По данным издания, на месте происшествия сгорело более 20 тысяч смартфонов Apple. Полицейские следили за тем, чтобы разбросанные по дороге смартфоны не были украдены. В таких случаях Apple блокирует iPhone, который "получен незаконно", как она делала ранее с похищенными телефонами мародерами во время беспорядков в США.
Как ранее сообщал Фокус:
- Apple получила патент на создание синтезированных групповых фото. Это значит, что благодаря новой технологии несколько находящихся на расстоянии людей смогут делать снимки, которые программа затем совместит в один.
- В AppStore появилось приложение DoubleTake, благодаря которому, пользователи iPhone теперь смогут снимать видео на две камеры сразу.