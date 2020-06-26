Авиакатастрофа МАУ: стала известна дата начала расшифровки черных ящиков

Об этом сообщает Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (ВЕА) в Twitter.

В (ВЕА) сообщили, что Иран официально обратился за помощью по расшифровке "черных ящиков" украинского самолета.

Работы планируют начать 20 июля во Франции.

Напомним, СМИ сообщили, что Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации при ООН, что намерен передать бортовые самописцы со сбитого украинского самолета в Париж, как только страны, участвующие в расследовании, согласятся на это. Представитель правительства Ирана Али Рабиеи заявил, что пандемия коронавируса замедлила планы государства передать за границу для расшифровки "черные ящики" сбитого самолета. При этом он отметил, что иранским властям нечего скрывать.

Как ранее сообщал Фокус:

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.

Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.