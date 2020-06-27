У министра обороны Сербии после парада в Москве нашли коронавирус

У министра обороны Сербии Александара Вулина диагностировали коронавирус после визита в российскую столицу на военный парад.

Об этом сообщила пресс-служба сербского министерства.

Отмечается, что Вулина протестировали после того, как коронавирус выявили у одного из госсекретарей Минобороны Сербии. Болезнь у него проходит бессимптомно, а потому он находится на самоизоляции в своем кабинете и продолжает работать.

Он продолжает выполнять обязанности министра обороны, придерживаясь правил самоизоляции, сообщает сербский телеканал РТС.

Вулин принимал участие в праздновании Победы во Второй мировой на Красной площади на этой неделе. Президент Сербии Александар Вучич также принимал участие в этом параде.

В Сербии с начала вспышки зафиксировали 13 565 случаев инфицирования, 12 232 человека выздоровели, 265 умерли.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал государства и частично признанные территории, лидеры которых прибудут в Москву на парад Победы 24 июня.