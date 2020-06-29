"Переживал за страну". Лукашенко признал, что дал команду задержать своего оппонента

При этом, Лукашенко заявил, что "выборы будут очень интересными". "А после выборов будет еще интереснее. Это я обещаю", – говорит он

Об этом Лукашенко заявил в интервью во время общения с педагогами Минской области, передает Беларусь 1.

По словам лидера Беларуси, он "дал сигнал" по Тихановскому из-за того, что переживал за страну.

"Люди не понимают, что идет спокойное расшатывание обстановки, ситуация доводится до белого каления, идет наступление на действующую власть, происходит слом власти... Да, я дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я еще пока отвечаю и буду отвечать всегда, в любом качестве", – говорит Лукашенко.

При этом, отмечает президент, хорошо, если после "слома власти" в кресло сядет кто-то пробелорусский, но есть и другой сценарий развития событий.

"Хорошо, если кто-то пробелорусский садится в кресло, тогда ладно уже с этим Майданом. Через Майдан – беспорядки, волокита вплоть до обращения к иностранному государству. Вы это исключаете? А я нет", – заявил он.

Под конец Лукашенко заметил, что "выборы будут очень интересными". "А после выборов будет еще интереснее. Это я обещаю... Мое дело, чтобы было справедливо. Больше, чем по закону - справедливо", – добавил президент Беларуси.

6 мая Тихановского задержали под Могилевом. Из-за 15-дневного ареста за участие в пикете против проведения парада 9 мая, блогер не мог самостоятельно подать заявку в Центризбирком и поэтому кандидатом в президенты вместо него зарегистрировалась его жена Светлана Тихановская.

Как ранее сообщал Фокус:

25 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия подбрасывает в Беларусь фейки, которые в т.ч. касаются его сына.