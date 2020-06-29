Евросоюз продлил санкции против России за военную агрессию в Украине

Экономические санкции против Российской Федерации будут действовать до 31 января 2021 года. Решение Совета Европы об их продлении было принято после оценки состояния выполнения Россией минских договоренностей.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы

В ЕС считают, что полная реализация договоренностей относительно Донбасса еще не достигнута.

"Это решение следует за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений, которые должны были быть выполнены к 31 декабря 2015 года. Учитывая, что полная реализация Минских соглашений еще не достигнута, лидеры ЕС приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России", – говорится в сообщении.

Ограничительные меры против РФ первоначально были введены в 2014 году из-за дестабилизирующих действий России против Украины.

Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, и запрещают формы финансовой помощи и посредничества в отношении российских финансовых институтов.

Также санкции запрещают любой импорт, экспорт и передачу военной техники и товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. Кроме того, они ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре 2019 года Совет Европейского cоюза официально согласовал решение лидеров ЕС о продлении еще на полгода экономических санкций против России. Совет ЕС продлил санкции в отношении определенных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года.