Компания Walmart прекратила продажу футболок с надписью "All Lives Matter"

Крупнейшая в мире компания оптовой и розничной торговли Walmart заявила, что временно прекращает продажу футболок с надписью "All Lives Matter" (Все жизни имеют значение), так как эта фраза не отражает реальности расового неравенства.

Об этом сообщило издание The Hill.

Фраза "All Lives Matter" (Все жизни имеют значение) сейчас активно используется в США для противодействия протестующим инициативы "Black Lives Matter" (Жизни чернокожих имеют значение).

В компании уточнили, что товары с надписью "All Lives Matter" будут удалены из продажи на неопределенный срок, так как эта фраза не отражает реальности расового неравенства.

"Мы принципиально считаем, что все жизни имеют значение, и каждый человек заслуживает уважения. Однако мы пришли к пониманию, что в нынешних условиях некоторые люди используют фразу "All Lives Matter" для того, чтобы свести к минимуму акцент на болезненной реальности расового неравенства", – говорится в заявлении компании.

Там добавили, что такое решение было принято после того, когда в компании узнали об обеспокоенности своих клиентов и сотрудников, что товары с такой надписью находятся в свободной продаже.

Также в компании столкнулись с негативной реакцией в социальных сетях из-за продажи товаров с надписью "All Lives Matter".

Как ранее сообщал Фокус:

Издание The New York Times произвела изменения в своем редакционном уставе на фоне продолжающихся антирасистских протестов в США. Так слова "черный" или "белый" применительно к людям теперь должны использоваться только как прилагательные, а не существительные.