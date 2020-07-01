Число миллиардеров в мире достигло нового рекорда, – Wealth-X
За 2019 год долларовых миллиардеров в мире стало больше на рекордные 211 человек и достигло 2825. Большинство из людей с таким состоянием живут в США – 788 человек.
Согласно исследованию компании Wealth-X, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 8,5%, больше, чем годом ранее (в 2018 год был спад в сравнении с 2017-м). Их суммарное состояние выросло за год на 10,3%, достигнув $9,4 трлн.
На первом месте по числу миллиардеров находятся США – 788 человек. Далее идут Китай – 342, Германия – 153, Россия – 114, Швейцария и Великобритания – по 100. Но прирост численности самый быстрый в Китае.
В список стран и территорий, где больше всего долларовых миллиардеров, также вошли Гонконг, Индия, Саудовская Аравия, Франция, Италия, Бразилия, ОАЭ, Канада и Сингапур. Всего в этих 15 странах проживают три четверти всех миллиардеров.
Больше всего миллиардеров выбрали местом жительства Нью-Йорке – 113 человек. Следом идут Гонконг и Сан-Франциско – 96 и 77 соответственно. Москва находится на четвертом месте – 73 человека.
Главные сферы деятельности, которые обеспечили состояние миллиардеров: финансы – 19,8%, промышленность – 12,8% и недвижимость – 7,6%.
Как ранее сообщал Фокус:
- В мире 25 миллиардеров из списка Forbes за время пандемии коронавируса увеличили свое состояние в общем на 255 млрд долларов.
- Ахметов за год потерял $3,6 млрд и 600 позиций в рейтинге Forbes. Всего в списке Forbes-2020 шесть украинцев-миллиардеров.