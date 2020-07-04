Сюжет вызвал резкую критику. В соцсетях многие отметили, что никто бы не стал устраивать хороводы во время пандемии коронавируса.

На российском пропагандистском "Первом канале" показали старое видео хоровода в Якутии и выдали его за массовое празднование принятия поправок к Конституции РФ.

Об этом пишет в своем Telegram-канале издание "Подъем".

"Жители Якутии в национальных костюмах устроили хоровод, размеры которого лучше всего оценить по кадрам, которые сделал беспилотник", – сказал ведущий новостной программы.

При этом, как отмечает портал News.Ykt.Ru, на самом деле "Первый канал" показал видео массового осуохая 2017 года – кругового танца, отражающего культ Солнца и Неба.

"Первый канал" позже удалил со своего сайта видео этого сюжета и новостную заметку, но текст пока доступен в кэше.

Сюжет вызвал резкую критику со стороны жителей республики Саха. В соцсетях многие отметили, что никто бы не стал устраивать хороводы во время пандемии коронавируса.

Видео 2017 года:

Якутский религиозный праздник Ысыах Туймаады, в ходе которого танцуют осуохай, в этом году из-за коронавируса провели онлайн 21 июня.

Референдум относительно новых поправок в Конституцию, позволяющих Владимиру Путину "обнулить" свои президентские сроки и участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году, стартовал 25 июня и закончился 1 июля.

Как ранее писал Фокус:

3 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении в российскую Конституцию поправок, за которые проголосовали на общенациональном референдуме. Обновленная Конституция вступила в силу 4 июля. Ее текст опубликован на портале правовой информации.