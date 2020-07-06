В Ливии неизвестные самолеты атаковали правительственную авиабазу

Правительство национального согласия (ПНС) сообщило об атаке иностранной авиации на свою базу. По неофициальной информации, уничтожены турецкие комплексы ПВО.

Международно признанное ПНС сообщило об атаке авиации на стратегически важную (расположена в 100 километрах к юго-западу от Триполи) базу "Эль-Ватыя", на которой, согласно источникам, были размещены турецкие средства ПВО.

Какая именно страна стоит за нападением, в заявлении не сообщается.

Заместитель министра обороны ПНС Салах Намруш назвал нападение "тщетной и полной отчаяния попыткой" повысить боевой дух войск командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. По словам Намруша, ПНС ответит за эту акцию "в нужное время в нужном месте".

Войска Хафтара уже взяли на себя ответственность за нападение на базу. "ВВС Ливийской национальной армии атаковали боевую технику на базе "Эль-Ватыя", – сообщил источник. – Были уничтожены размещенные там турецкие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Hawk, радиолокационные системы и комплексы РЭБ Koral".

Сообщается, что уничтоженные турецкие ЗРК MIM-23 Hawk американского производства были переброшены в этот район всего несколько дней назад. В Сети были обнародованы видеокадры передвижения колонны военной техники: специальных грузовиков и бронеавтомобилей сопровождения. Затем появились спутниковые фотографии уже развернутых на базе установок.

Впервые же эти комплексы были замечены в Ливии еще в начале текущего года. Ими предполагалось защищать контролируемые ПНС районы.

Предполагается, что в нападении на позиции ЗРК участвовали истребители Mirage 2000-9 Военно-воздушных сил ОАЭ, действующие с египетской авиабазы "Сиди аль-Барани".

Первая информация о возможном участии этих самолетов в боях на стороне сил ЛНА появилась два месяца назад. Тогда по находящимся в Мисурате складам был нанесен мощный авиационный удар, который привел к многочисленным пожарам и взрывам.

Напомним, Турция в ливийском конфликте поддерживает ПНС, а помощь ЛНА оказывают Россия, ОАЭ, Катар.

В мае ПНС Ливии при поддержке армии Турции захватили стратегическую военную базу "Эль-Ватыя" ("Ватийе"), которую контролировали силы Хафтара.

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