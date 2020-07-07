Статистика коронавируса в мире на 7 июля: в США зафиксировано более 3 млн случаев COVID-19

Также по миру зафиксировано 6,7 млн случаев выздоровления от COVID-19 ​​​

По состоянию на 7 июля в мире зафиксировано 11 741 256 случаев коронавируса при 540 680 летальных исходах и 6 736 714 выздорвевших от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

Первую строку антирейтинга стран по распространению коронавируса с большим отрывом удерживают США – 3 040 833 случаев и 132 979 летальных исходов. Следом за США идет Бразилия (1 626 071 – 65 556) и Индия (720 346 – 19 700).

Замыкает первую десятку Иран с 243 051 случаями коронавируса и 11 731 летальным исходом.

Как ранее сообщал Фокус:

Американский журнал неотложной медицинской помощи опубликовал отчет о нестандартном симптоме COVID-19, который наблюдался у 62-летнего пациента. У мужчины на протяжении четырех часов наблюдалась эрекция полового члена.