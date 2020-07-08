Байден пообещал вернуть США в ВОЗ, если выиграет президентство

По словам Байдена, американцы находятся в безопасности, когда США участвует в "укреплении глобального здоровья".

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил о намерении вернуть страну в состав ВОЗ, если выиграет президентскую гонку.

Об этом Байден написал в Twitter.

"Американцы чувствуют себя в большей безопасности, когда Америка занимается укреплением глобального здравоохранения. В свой первый день на посту президента я присоединюсь к ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой арене", – сказал Байден.

Ранее Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии коронавируса, а также ошибочных рекомендациях США по борьбе с пандемией. После этого, Трамп приостановил финансирование ВОЗ. США вносили в бюджет организации 400-500 миллионов долларов ежегодно.

29 мая Трамп объявил, что США разрывает отношения со Всемирной организацией здравоохранения.