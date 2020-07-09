Из реанимации в итальянском Бергамо выписали последнего пациента с коронавирусом

В марте сообщалось, что в Бергамо с населением немногим больше 120 тыс. человек от COVID-19 ежедневно умирали около 50 человек.

8 июля из реанимации больницы имени Папы Иоанна XXIII в итальянском Бергамо выписали последнего пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Тест мужчины на коронавирус оказался отрицательным, он переведен в обычную палату.

На торжественном собрании персонала клиники было сказано, что врачам и сестрам отделения интенсивной терапии больше не нужно носить защитные костюмы, весь персонал долго аплодировал.

"Мы очень счастливы. Количество пациентов в реанимации – это важнейший показатель ситуации с эпидемией, и наконец мы дожили до этого момента", – говорит один из медиков.

Первый больной с COVID-19 поступил в реанимацию крупнейшей городской клиники еще 23 февраля. В самые тяжелые дни эпидемии до 100 человек были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Сейчас в больнице остается около 30 пациентов с положительным тестом на коронавирус, заболевание у них протекает в легкой форме.

Ежедневный прирост новых случаев коронавируса в регионе Ломбардия, к которому относится провинция Бергамо, продолжает постепенно снижаться. За последние сутки зарегистрировали 53 случая инфицирования коронавирусом, в том числе 29 в Бергамо, а в четырех провинциях региона не было ни одного больного.

В марте сообщалось, что в Бергамо с населением немногим больше 120 тыс. человек от коронавируса ежедневно умирали около 50 человек. Также сообщалось, что в Бергамо крематории не справлялись с большим количеством умерших от коронавируса. Из-за этого тела жертв коронавируса вывозили в крематории в соседних провинциях.