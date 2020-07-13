Жертвами проливных дождей в Японии уже стали 70 человек

Сильнейшие дожди продолжаются в Японии с начала июля. Они привели к разливам рек, горным обвалам и обрушению зданий во многих районах страны.

К настоящему времени погибли 70 человек, еще один человек скончался позже от остановки сердца, 13 человек остаются пропавшими без вести. Такие данные приводит агентство "Синьхуа" со ссылкой на японские СМИ.

Наиболее сильно от стихийного бедствия пострадал регион Кюсю. Там погибли 66 человек. Поисково-спасательные отряды, состоящие из полицейских, пожарных и солдат сил самообороны Японии, продолжают поиски пропавших.

По данным министерства государственных земель и транспорта Японии, из берегов вышли 102 реки в 12 префектурах, затоплены 1550 га земель, в 27 префектурах произошли горные обвалы.

По информации Японского метеорологического агентства, 13 июля в западных районах страны сохранится дождливая погода, жителям по-прежнему стоит опасаться оползней и других бедствий.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины обратилось к НАТО, Евросоюзу и государствам-партнерам за помощью в преодолении последствий наводнения на западе Украины.

25 июня Кабмин выделил из резервного фонда 672 млн грн на борьбу с последствиями паводка на западе Украины.