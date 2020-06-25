Потоп на Западной Украине

Потоп на Прикарпатье: Украина попросила НАТО и ЕС о помощи

Потоп на Прикарпатье: Украина попросила НАТО и ЕС о помощи

Фото: facebook.com/veselui.pro

В МИД Украины рассчитывают, что партнеры поддержат усилия украинских властей по защите жизни и здоровья граждан.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к НАТО, Евросоюзу и государствам-партнерам за помощью в преодолении последствий наводнения на западе Украины.

Об этом говорится в сообщении МИД.

"Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам Альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", – сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ведомство рассчитывает, что партнеры поддержат усилия Украины по защите жизни и здоровья граждан, объектов критической инфраструктуры по уменьшению негативного воздействия природного бедствия на хозяйственную деятельность.

В министерстве напомнили, что в Ивано-Франковскую область направлены дополнительные подразделения МВД, Нацгвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а Кабинет Министров рассматривает возможность выделения дополнительных ресурсов для ликвидации последствий наводнения из резервного фонда.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 25 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна готова помочь Украине отстроить дороги в Карпатах после паводка. По его словам, Венгрия готова предложить $50 млн на восстановление дорог.