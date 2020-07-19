У посольства США в Багдаде разорвались две "Катюши"

Третья ракета, как утверждают иракские силовики, взорвалась в соседнем квартале так называемой "зеленой зоны" столицы Ирака, где располагаются административные и дипломатические здания.

Ракеты, упавшие рядом с американским посольством в Багдаде, выпущены из ЗРК типа "Катюша". Место запуска ракет пока не установлено.

Обстрел 19 июля совпал с визитом министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джаважа Зарифа, передает телеканал Al Sumaria. В момент обстрела глава иранского внешнеполитического ведомства встречался в "зеленой зоне" с представителями правительства Ирака.

Читайте также: Ирак просит США составить план вывода войск из страны

"Зеленую зону" и прилегающие к ней районы города обстреливают довольно регулярно: неподалеку от административных кварталов расположены международный аэропорт Багдада и военный аэродром.

Вид на Багдад из космоса. "Зеленая зона", расположенная на берегу реки Тигр, – в правом верхнем углу. До войны в этом районе располагались министерства, стояли виллы правительственных чиновников и дворцы Саддама Хусейна. После свержения в 2003 году Саддама Хусейна самый крупный из них, Республиканский дворец, заняло американское Временное переходное правительство.

Читайте также: У посольства США в Багдаде раздались взрывы

Информация об обстрелах поступала из Багдада и двумя неделями раньше: 5 июля ракетному обстрелу подверглась все та же "зеленая зона", 6 июля иракские СМИ сообщили, что ракета, выпущенная из системы залпового огня, упала возле аэропорта. Однако позже Служба безопасности Ирака информацию об обстреле аэропорта опровергла.

В связи с регулярными обстрелами столицы премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи дал Объединенному командованию ВС Ирака распоряжение создать специальные комитеты для противодействия атакам с воздуха.