Во Франции успешно прочитали данные с "черного ящика" сбитого самолета МАУ

Специалисты Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) Франции успешно загрузили данные с "черного ящика" сбитого самолета "МАУ". Данные были переданы в Иран.

Об этом сообщает прес-служба ВЕА.

"Данные Боинга 737 UR-PSR МАУ PS752 / данные CVR (самописца переговоров, – ред.), включая само событие, были успешно загружены BEA / Данные переданы в AAIB (Бюро по расследованию авиационных происшествий – ред.) Ирана", – сказано в сообщении.

Также сообщается о начале работы с регистратором данных полетов (FDR).

0 июля МИД Канады подтвердил передачу Ираном "черных ящиков" самолета МАУ во Францию.

Ранее Владимир Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с Ираном. В ее состав вошли 16 представителей различных ведомств. Он также заявил, что Иран должен не только отдать "черные ящики" сбитого самолета, но также принести официальные извинения и выплатить компенсации. Если Иран не выполнит своих обещаний, Украина обратится в международные суды.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.