Главы стран Евросоюза на пятый день споров договорились об антикризисном бюджете

Достигли согласия о бюджете ЕС на 2021–2027 годы и фонде восстановления экономики после пандемии коронавируса как части этого бюджета.

Бюджет составит 1,074 трлн евро, а фонд восстановления – 750 млрд евро.

Саммит открылся в Брюсселе 17 июля. Впервые с начала пандемии коронавируса встреча проходила очно, а не в онлайне. И этот саммит стал самым длительным в истории ЕС, сообщил Euronews.

Переговоры шли трудно: Дания, Нидерланды, Австрия и Швеция не хотели брать на себя долговые обязательства Испании и Италии.

Канцлер Германии Ангела Меркель допускала, что лидеры ЕС не достигнут соглашения. Президент Франции Макрон стучал кулаком по столу, призывая коллег к гибкости и угрожая покинуть саммит в случае отсутствия компромисса. Он также говорил, что в случае непринятия бюджета политическое и экономическое будущее ЕС окажется под вопросом.

В итоге компромисс был найден. Как сказал Макрон, основные расходы по подъему экономики понесут Франция и Германия.

Глава Евросовета Шарль Мишель отметил: "Впервые в истории бюджет напрямую привязан к задачам по климату. Поэтому достигнутое соглашение – это намного больше, чем деньги. Это рабочие места, здоровье и благополучие европейцев".