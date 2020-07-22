Старейший интернет-бизнес. Компания eBay была продана за 9,2 млрд долларов

Площадку электронных объявлений, которая просуществовала на рынке 25 лет, выкупила норвежская компания.

Норвежская компания Adevinta купила бизнес онлайн-объявлений eBay за 9,2 млрд долларов, чтобы создать крупнейшую в мире площадку для онлайн-объявлений. Об этом сообщает CNN.

В эпоху Google и Facebook компания eBay занимает всего около 3% рынка рекламы в Интернете, что сопоставимо с 125 млрд долларов дохода в 2019 году. Но было время, когда сайт электронных объявлений Craigslist и компания, которая стала eBay Ads, были одними из крупнейших рекламных платформ в новомодной сети World Wide Web.

Доска электронных объявлений eBay начла свою деятельность 25 лет назад. Сперва компания была известна как DBA, популярная датская газета, которая начала публиковать объявления в 1970-х годах. В сеть компания вышла в 1995 году, всего через несколько месяцев после того, как появился Yahoo.

Теперь же компания получила нового владельца. В рамках сделки eBay получит 2,5 млрд долларов наличными и 540 млн акций Adevinta. Сделка позволит eBay продолжать работать в бизнесе электронных объявлений.

"Эта продажа создает краткосрочную и долгосрочную выгоду для акционеров и клиентов, в то же время позволяя нам участвовать в проектах будущего в сфере рекламы", – заявил генеральный директор eBay Джейми Янноне.

Акции компании Adevinta на фондовой бирже в Осло выросли на 32% сразу же после подтверждения покупки eBay.

Ранее WSJ сообщал, что за eBay предложили $30 млрд. Компания Intercontinental Exchange (ICE), которая владеет Нью-Йоркской фондовой биржей NYSE, предложила приобрести одну из крупнейших мировых интернет-площадок eBay