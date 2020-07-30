В Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота по подозрению в работе на украинскую разведку

В отношении него следственными органами России возбуждено уголовное дело о государственной измене.

В Севастополе задержали военнослужащего Черноморского флота России по подозрению в работе на украинскую разведку. В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ФСБ.

"Федеральной службой безопасности РФ в городе Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения", – сообщили в ФСБ.

Подозреваемого арестовали. Как передает агентство, военного задержали на улице, он не был одет по форме.

По решению российского суда, военнослужащему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Напомним, Федеральная служба безопасности РФ обвинила бывшего украинского футболиста Василия Василенко в "шпионаже в пользу Украины".