Глобальный спрос на ювелирные изделия из золота упал до рекордного минимума

Спрос во втором квартале упал на 53% в годовом измерении, до 251 т.

Причиной падения стали нестабильность в мире из-за коронавируса и высокие цены на золото. Такой вывод сделали во Всемирном совете по золоту.

При этом спад в Индии составили 74% в годовом измерении, до 44 т, а Китае – 33%, до 91 т. Отмечается, что в Китае спрос во втором квартале начал восстанавливаться.

Динамика мирового спроса на ювелирные изделия

По итогам первого полугодия спрос на ювелирные изделия в мире снизился на 46%, до 572 т. Это примерно в два раза меньше, чем средний показатель за последние 10 лет – 1106 т.

Продажи упали и в стоимостном выражении, несмотря на значительный рост цены на золото. Показатель первого полугодия – 30,1 млрд является самым низким с 2009 года, когда цена на золото составляла примерно 50% от текущих уровней.

Напомним, 27 июля цена августовского фьючерса на золото выросла на 33%, до $1931 за тройскую унцию. Это наивысшая стоимость за всю историю торгов. Предыдущий абсолютный рекорд был установлен 6 сентября 2011 года, тогда унция стоила $1920.