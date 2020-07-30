Суд отказал Михаилу Ефремову в ежедневных прогулках

В четверг, 30 июля, Пресненский районный суд Москвы продлил до 22 января 2021 года срок домашнего ареста известному артисту Михаилу Ефремову, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП.

Также Ефремову отказано в двухчасовых ежедневных прогулках.

Суд отклонил ходатайство гражданской жены погибшего в смертельной автоаварии Сергея Захарова: Ирина Стехова просила признать ее потерпевшей по уголовному делу.

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Первое заседание по существу дела Ефремова назначено на 5 августа. По информации защитника Ефремова Эльмана Пашаева, суд может завершиться уже в августе.

Стоит отметить, что адвокат Ефремова высказался на тему пристрастия его клиента к алкоголю. "Он не страдает алкоголизмом. Ну а то, что выпивает иногда, так разве он единственный в России употребляет алкоголь? Я сам как адвокат иногда употребляю", – признался Пашаев.

Юрист также отметил, что преждевременно говорить о том, что Ефремов находился в состоянии наркотического опьянения в момент ДТП.

Напомним, 8 июня около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, 53-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров, умер в больнице.

9 июня Таганский районный суд Москвы отправил артиста Ефремова под домашний арест до 9 августа. Он отказался признавать вину в смертельном ДТП.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины.

Недавно Ефремов заявил в суде, что он не актер, а индивидуальный предприниматель.