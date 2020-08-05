Взрыв в Бейруте: в порту ушел на дно 121-метровый круизный лайнер

Утром в среду, 5 августа, круизный лайнер Orient Queen ("Восточная королева") ливанской компании Abu Mari Lines ушел на дно в порту Бейрута спустя несколько часов после мощного взрыва в городе. Об этом сообщил ливанский телеканал Al-Manar.

По данным СМИ, погибли двое членов экипажа, семь моряков получили травмы.

После взрыва вечером 4 августа обшивка корабля была значительно повреждена, внутрь начала поступать вода. Лайнер затонул там же, где был пришвартован.

Согласно информации сервиса-трекера судов Marine Traffic, лайнер Orient Queen длиной 121 м и водоизмещением 7,4 тыс. т был построен в 1989 году и плавал под флагом Багамских Островов.

Последнее свое трехнедельное плавание из Саудовской Аравии в Ливан Orient Queen завершило 27 июня.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Порт столицы Ливана уничтожен полностью, от взрыва пострадала половина городских построек. Выбиты стекла и витрины не только в прилегающих к порту кварталах, но и в радиусе 20 км.

В столице Ливана погибли как минимум 100 человек, больше 4000 пострадали.