Ефремов был за рулем в момент ДТП – результат экспертизы ДНК

Адвокат потерпевших сообщил о наличии у него видеозаписи, подтверждающей, что Ефремов был за рулем во время ДТП.

Экспертиза показала, что российский актер Михаил Ефремов сам управлял автомобилем во время ДТП со смертельным исходом в Москве. "На сработавших подушках безопасности на месте водителя обнаружен пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову", – сообщила прокурор.

Кроме того, в машине актера обнаружили гашишное масло и гашиш. Однако на изъятых из машины сумке, пакете и футболке не обнаружены следы наркотиков, отметила прокурор.

Адвокат потерпевших по данному делу Александр Добровинский сообщил журналистам о наличии у него видеозаписи, подтверждающей, что Ефремов был за рулем во время ДТП. "На этой видеозаписи Ефремов выходит из машины с водительского сидения", – заявил он.

Напомним, 5 августа на заседании суда, где началось рассмотрение его дела по существу, Ефремов не признал вину по предъявленному обвинению. "Я ничего не помню. Нет, не признаю", – заявил актер.

8 июня около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, 53-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров, умер в больнице.