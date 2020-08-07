Любая ракетная атака: Генштаб России назвал условие применения ядерного оружия
РФ обозначила красные линии для других стран.
Россия нанесет ответный ядерный удар, если по ее территории или территории ее союзников будет проведена "любая" ракетная атака. Об этом говорится в статье представителей Генштаба России, начальника управления Главоперуправления ГШ ВС РФ генерал-майора Андрея Стерлина и ведущего научного сотрудника академии при ГШ ВС РФ Александра Хряпина.
Статья опубликована в официальном органе Минобороны РФ газете Красная звезда.
Они считают, что в случае атаки против РФ, определить тип ракеты будет невозможно – ядерная или неядерная, и потому "любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением".
Главное условие применения ядерного оружия, пишут авторы статьи, это поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России.
Факт старта ракеты будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении. Эту информацию автоматически сообщат в Кремль, "который в зависимости от складывающейся обстановки определит масштаб ответа ядерных сил".
"На поставленный вопрос, какая целевая установка агрессии против России, обладающей значительным ядерным потенциалом, можно дать конкретный ответ – уничтожение России как государства", – пишут российские штабисты.
В Генштабе РФ полагают, что "условия о применении противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, о воздействии по критически важным объектам России, об агрессии с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов".
Они пригрозили, что РФ "обозначила красные линии, переступать которые мы не советуем никому".
"Если же потенциальный противник решится на это, то ответ без сомнения будет сокрушительным", – резюмировали в статье.
Напомним, президент России Владимир Путин призвал пять стран-основательниц ООН, обладающих ядерным оружием (США, Россия, Великобритания, Франция и Китай), предотвратить глобальные конфликты и обеспечить безопасность на планете.
При этом, в России на системном уровне изучают возможность применения ядерного оружия в ограниченных военных конфликтах.