Макрон ходил по улицам Бейрута и выслушивал жалобы ливанцев

Жители Бейрута просили президента Франции о финансовой помощи, а также требовали "не давать денег коррумпированному правительству".

Французский президент Эммануэль Макрон, первым из мировых лидеров прилетел в Ливан после взрыва. Когда он вышел на улицы Бейрута, его постоянно сопровождала толпа местных жителей.

Очевидцы пишут, что Макрон пошел в те районы, куда сейчас "не посмеет зайти ни один ливанский лидер". Люди кричали, что хотят "падения режима". Президент отвечал им, что предложит новую политическую инициативу.

Горожане также просили Макрона о финансовой помощи и требовали "не давать денег коррумпированному правительству". Президент пообещал, что французская гуманитарная помощь не достанется коррупционерам.

Он назвал взрыв "метафорой нынешнего кризиса, который переживает Ливан" и сказал, что стране требуется "новый политический порядок". По его словам, ливанское правительство должно получить финансовую помощь, но оно обязано проводить реформы.

Президент Франции также призвал к международному расследованию трагедии, "чтобы не появлялись сомнения".

Напомним, жители Бейрута вышли на протесты против властей, были столкновения. Протестующие уверены, что к взрыву привела халатность правительства.