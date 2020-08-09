Журналистов увезли в неизвестном направлении, никто из них пока на связь не выходил.

В день президентских выборов в Белоруси силовики задержали в Минске съемочную группу российского телеканала Дождь после их разговора с соратницей кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Сначала люди в штатском и в масках уложили журналистов на асфальт, потом задержали и увезли в неизвестном направлении.

Среди задержанных: корреспонденты канала Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Пока никто из них не выходит на связь.

"На улице Интернациональная, 18 в Минске произошло брутальное задержание. Неизвестные в масках свинтили трех мужчин и увели в неизвестном направлении. Причем на видео видно, что милиция, проезжавшая мимо, на инцидент вообще никак не отреагировала", – говорится в сообщении Telegram-канала NEXTA-Live.

Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановськой Мария Колесникова рассказала, что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

Сегодня в Беларуси проходят выборы президента. Главными претендентами являются действующий президент Александр Лукашенко и оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

По состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах президента Беларуси составила 54%. Выборы признаны состоявшимися.

Из-за проведения выборов милицию перевели в усиленный режим работы. Граждан попросили придерживаться "законного порядка", потому что за его нарушение обещают "немедленно реагировать с использованием всех законных полномочий".