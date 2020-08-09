Президентские выборы в Беларуси 2020

Обнародованы первые результаты национального Еxit poll на выборах президента Беларуси

Обнародованы первые результаты национального Еxit poll на выборах презид...

Фото: ТАСС

Лукашенко с большим отрывом впереди.

Обнародованы первые результаты национального Еxit poll на выборах президента Белоруси. Согласно результатам, уверенно побеждает  действующий президент Александр Лукашенко, набрав 79,7% голосов.

Об этом сообщает Telegram-канал Мая краiна Беларусь.

Кандидаты продемонстрировали следующие результаты:

  • Александр Лукашенко  – 79,7%
  • Светлана Тихановская  –  6,8%
  • Анна Канопацкая  – 2,3%
  •  Андрей Дмитриев 1,1%
  • Сергей Черечень 0,9%

Против всех, по данным exit poll, проголосовали 9,2% избирателей.

Напомним, по состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах президента Беларуси составила 54%. Выборы признаны состоявшимися.

Из-за проведения выборов милицию перевели в усиленный режим работы. Граждан попросили придерживаться "законного порядка", потому что за его нарушение обещают "немедленно реагировать с использованием всех законных полномочий".

К окончанию основного дня голосования на выборах президента Беларуси силовики перекрыли центральную улицу  Минска  – проспект Независимости.