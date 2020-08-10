Лайнер Bombardier Challenger 850, который связывают с Лукашенко, улетел в Турцию

Находились ли на борту президент Беларуси и члены его семьи, неизвестно.

Самолет, который связывают с именем президента Беларуси Александра Лукашенко, в воскресенье, 9 августа, вылетел в Турцию. Такой вывод можно сделать, проанализировав данные сервиса PlaneFinder.

Известно, что рейс EW-301PJ отбыл в конце дня, 9 августа. Он направлялся в город Бодрум на юго-западе Турции. Был ли сам Лукашенко или члены его семьи на борту самолета, неизвестно.

Непрямым подтверждением того, что, возможно, действующий президент Беларуси покинул страну, служит полное отсутствие Александра Лукашенко в эфире. Глава государства не сделал ни одного заявления по поводу итогов выборов и ночных акций протеста.

Маршрут движения самолета семьи Лукашенко

О готовности самолета Лукашенко к вылету из Минска ранее сообщил Telegram-канала NEXTA. По его данным, весь экипаж лайнера мобилизован, пилоты ночевали в аэропорту. При этом возле аэропорта в Минске саперы проверили все прилегающие путепроводы. Уточняется, что обычно это происходит перед тем, как президент Лукашенко куда-нибудь вылетает.

В феврале, пресс-служба Лукашенко сообщила, что у главы республики никогда не было частных самолетов, а у государственного воздушного судна, которым он пользуется во время зарубежных визитов, вышли сроки эксплуатации.

По состоянию на ноябрь 2018 года, в авиационном парке Лукашенко было три самолета — американский Boeing 737-800/BBJ2 EW-001PA, канадский Bombardier Challenger 850 EW-301PJ, Як-40 EW-88187, а также вертолет Ми-8 EW-25049.

Отметим, о том, что Лукашенко улетел из страны, первыми сообщили российские СМИ в середине дня воскресенья, 9 августа.

Напомним, выборы в Беларуси признаны состоявшимися. По состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах президента Беларуси составила 54%.

Из-за проведения выборов милицию перевели в усиленный режим работы. Граждан попросили придерживаться "законного порядка", потому что за его нарушение обещают "немедленно реагировать с использованием всех законных полномочий".

К окончанию основного дня голосования на выборах президента Беларуси силовики перекрыли центральную улицу Минска – проспект Независимости.

После того, как избирательные участки закрылись, несогласные вышли на улицы, тем самым выражая протест. В холе протестов автозак едва не сбил насмерть одного из протестующих.