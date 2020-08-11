Ирану придется выплатить компенсацию за сбитый украинский самолет, – Енин

Накануне в Иране заявили, что не будут выплачивать МАУ финансовую компенсацию.

Иран будет вынужден выплатить компенсацию за сбитый иранскими властями пассажирский самолет авиакомпании МАУ.

Об этом написал замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в Facebook.

"Во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность возместить ущерб, в т.ч. и авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны", – написал Енин.

По его словам, между сторонами была договоренность включить этот вопрос в повестку дня следующего раунда переговоров.

"Действительно самолет МАУ было застрахован в одной из европейских страховых компаний, которая в свою очередь перестраховала свои риски в других страховщиков. Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же компенсациях", – подытожил Енин.

Отметим, накануне глава Центральной страховой компании Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что Иран не будет выплачивать МАУ финансовую компенсацию за сбитый самолет.

Напомним, 8 января 2020 года Революционная гвардия Ирана сбила самолет "Международных авиалиний Украины" ракетой "земля-воздух" сразу после того, как он вылетел из Тегерана. Позже Тегеран признал этот инцидент "катастрофической ошибкой" сил, находившихся в состоянии повышенной боевой готовности во время обострения политической ситуации Ирана с США.

Еще в начале июля Иран отказывался от переговоров о возмещениях жертвам катастрофы самолета МАУ, однако позже стало известно, что иранская сторона готова выплатить денежные реституции семьям и родственникам погибших.