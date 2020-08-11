В Беларуси работники завода вышли на забастовку

В Беларуси работники Минского электротехнического завода им. Козлова вышли на забастовку.

Об этом сообщает Telegram-канал "Мая краіна Беларусь".

Среди требований протестующих: освобождение в стране политических заключенных и проведение свободных выборов президента.

Telegram-канал "Чай з малинавым вареннем" сообщает: "СМИ пишут, что некоторые белорусские заводы объявляют о забастовках. Подтвердить или опровергнуть сложно, с интернетом сегодня еще хуже, чем было вчера"

Ранее сообщалось, что на вторник, 11 августа, объявили всеобщую забастовку в стране. "Собирайтесь с вашими коллегами и объявляйте забастовку, пока мы не добьемся свободных выборов и освобождения политзаключенных", – говорится в сообщениях Telegram-каналов.

Вчера в Жлобине на Белорусском металлургическом заводе уже частично остановилась работа. В одном из цехов собирались десятки людей.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.

Александр Лукашенко, после того, как были обнародованы предварительные итоги выборов, сделал короткое заявление, уместившееся в одну фразу: “Политика должна быть одна – это люди”.

Глава КНР Си Цзиньпин первым поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах. Президенты РФ и Казахстана тоже поздравили Лукашенко с победой. В то же время премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС провести экстренный саммит по ситуации в Беларуси.