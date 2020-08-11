Как не перегреться... на огороде. О чем пишут белорусские госСМИ во время протестов

Пока оппозиционные Телеграм-каналы ведут круглосуточные стримы с мест протестов и будоражат громкими заявлениями, в государственных СМИ Республики Беларусь атмосфера гораздо спокойнее, а заголовки настраивают на позитив и призывают к спокойствию.

Белорусские госСМИ находят следы международных провокаций в своих протестах. Об автобусе, набитом амуницией, написал портал sb.by, полное название которого "Учреждение Администрации Президента Республики Беларусь "Издательский дом "Беларусь сегодня", со ссылкой на телеканал ОНТ.

Микроавтобус с российскими номерами, "нагруженный амуницией, палатками и другими предметами для организации уличных беспорядков", был обнаружен за минским ТЦ Рига. "По мнению правоохранителей, такие находки могут указывать на то, что ситуацию пытались расшатать из-за пределов Беларуси. Украинские и российские следы в организации протестов прослеживаются не только в Минске, но и в Новополоцке и других городах страны", пишет издание. О каких еще следах идет речь, не сообщается. Также в материале утверждается, что на акциях задержано немало "неоднократно судимых" людей.

Оппозиционные СМИ восприняли эту информацию критически.

Российская служба BBC разыскала владельца автомобиля. Микроавтобус принадлежит кинопродюсеру из Москвы Вальдемару Грубову. "Полгода уже там стоит, мы там снимали сериал для канала ТВЦ. Там палатки, чайники и прочие вещи, необходимые для съемочной групп", -- рассказал он. По словам Грубова, он бы и рад забрать микроавтобус, но из-за пандемии не мог этого сделать.

Также беларусские СМИ призывают к спокойствию от имени депутатов, учителей, предпринимателей и простых многодетных матерей. Например:

"Депутат Марина Ленчевская: сегодня пришло время консолидироваться всем женщинам - матерям, женам - сплотиться и сказать: остановитесь, прекратите этот гвалт", - sb.by

Наши люди, в силу своего менталитета, всегда были спокойными, рассудительными, дружелюбными. Поэтому все эти уличные события я лично воспринимаю так: внешние силы вмешиваются и пытаются повлиять на нас. Как мать, как депутат, как член Белорусского союза женщин я очень переживаю за эту ситуацию. Ведь и по ту, и по другую сторону баррикад находятся наши дети. Женщина всегда выступает в роле примирителя сторон, она помогает сглаживать конфликты. Сегодня пришло время консолидироваться всем женщинам - матерям, женщинам, женам - сплотиться и сказать тем кто зовет людей на улицы: остановитесь, прекратите этот гвалт, заявила депутат.

Учитель: душа и сердце болят за наших молодых людей, - sb.by

- Очень расстроена всей этой ситуацией. Только что была в церкви, оставляла записку для молитвы о вразумлении, - переживает учитель начальных классов из Минска Лилия Крайнова. - И сама молюсь, потому что не знаю, к чему это все может привести. Хотя с политикой я на вы, ничего в ней не понимаю, но вижу, что сейчас все очень напряжены. Я больше 40 лет работаю учителем начальных классов. А сейчас душа и сердце болят, особенно за наших молодых людей. Все это невероятно страшно, мы все под богом ходим.

Остановить безумие. Родители должны задуматься, в какую компанию они отпускают своих детей, - sb.by

Как погибший оказался посреди улюлюкающей толпы незадолго до полуночи? Возможно, его вывели на улицу обещания, что “символ протеста”, как назвала себя одна из бывших кандидатов в Президенты, во время уличных беспорядков будет рядом с людьми. Однако в тот момент, когда 34-летний автослесарь Александр Т. пытался активировать свою самодельную гранату, чтобы метнуть ее в милиционеров, эта экс-кандидат уже направлялась к литовской границе. Оставив за спиной не только Александра, но и тысячи других молодых людей, поверивших ей и вышедших бесчинствовать на улицы городов.

Предприниматель: жаль, что современная молодежь так легко поддается на провокации, - sb.by

Владелец малого бизнеса в сфере общественного питания Александр Казанков уверен: стихийные митинги – дело рук немногочисленных провокаторов. Такой точкой зрения предприниматель поделился с нашими корреспондентами.

Участники уличных беспорядков мешают спокойной жизни людей - мама пятерых детей из Минска, - Белта

"Те, кто организует беспорядки в Минске, преследуют какие-то свои цели, непонятные нам, простым людям, - сказала она. - Это ненормально, когда вечером невозможно, просто страшно выйти погулять с детьми, поскольку ситуация непредсказуемая из-за агрессивно настроенных людей, которые призывают к беспорядкам и сами же нарушают порядок в городе. Вы знаете, сейчас я боюсь отпускать своих детей-подростков из дома, и это ненормально. Моя семья стала свидетелем того, как неизвестные нарушители мешали движению общественного транспорта, перекрыли движение", - поделилась Анна Филинова.

Почти половина поступивших в больницы участников незаконных акций была в состоянии алкогольного опьянения - Малышко, - Белта

Почти половина поступивших в больницы участников незаконных акций была в состоянии алкогольного опьянения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко. По словам Сергея Малышко, среди поступивших в больницы и обследованных участников незаконных акций "45,2% были в алкогольном опьянении".

Не забывают белорусские СМИ и о важных советах для летней поры года.

Работы на огороде противопоказаны на пике жары в полуденное время - Минздрав, - Белта.

"Физические нагрузки в период наибольших температурных максимумов противопоказаны. Это может быть опасно. В целом мы говорим о том, что такие температурные режимы дают нагрузку на организм, увеличивается потоотделение, то есть влагоотдача. А мы знаем, что физическая нагрузка - это выработка дополнительной тепловой энергии, и чтобы не произошло перегревание организма, от этих видов нагрузки следует воздержаться. Здесь я бы хотел обратиться к гражданам, которые в том числе проводят свой отпуск на даче: надо правильно сформировать периоды работы. Трудиться на огороде лучше всего в утреннее и вечернее время. Работы противопоказаны на пике жары в полуденное время", - сказал Вадим Сушинский.

Напомним, сегодня в Беларуси продолжаются митинги из-за результатов выборов президента. Светлана Тихановская покинула страну и находится в Литве, но протесты не прекращаются. В больницах Беларуси находится 200 человек, сообщает Минздрав.