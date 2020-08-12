Тихановская бодра духом и скоро выступит с новым заявлением, – Линкявичюс

По мнению главы МИД Литвы, сказанные Светланы Тихановской слова под давлением не могут быть восприняты буквально.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в ближайшее время сделает новое заявление.

Об этом написал в Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Именно в Литве сейчас находится Тихановская.

"Говорил со Светланой Тихановской. Она бодра духом. Она выступит в ближайшее время", – написал он.

Кроме того, по словам Линкявичуса, Тихановская записывала свои видеообращения не в Литве, передает "Радио Свобода".

По его мнению, сказанные Тихановской слова под давлением не могут быть восприняты буквально, а Литва предоставила ей убежище, так как был "элемент опасности".

"Мы можем только судить, что она не имела много выбора: либо покинуть страну, либо последствия не были бы хорошими", – добавил министр.

О том, что кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве, стало известно 11 августа. Светлане Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Тихановская записала после приезда в Литву видеообращение, в котором сообщила, что уехала к детям. Также Тихановская призвала протестующих прекратить акции протеста в городах страны.