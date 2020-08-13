Увольнения ведущих связаны с массовыми протестами, которые проходят в Беларуси четертый день подряд. Таким образом люди выражают свое несогласие с результатами президентских выборов, которые состоялись в воскресенье, 9 августа.

Помимо Сергея Козловича, Евгения Перлина и Веры Каретниковой, об уходе которых с телеканала "Беларусь-1" стало известно об увольнении еще пяти ведущих с белорусских гостелеканалов.

Об этом они сообщили в соцсетях.

Так, в течение последних дней также уволилась ведущая белорусского СТВ (Столичное телевидение) Татьяна Бородкина.

"К сожалению, я и мои ДЕТИ больше не сможем улыбаться с экрана телевизора. Поздравляем страну с "Выбором"! Не знаю, прочтете ли вы мой пост, потому что интернет забит. Но поймите, что даже сейчас, когда «выбор» уже сделан - Я НЕ БОЮСЬ! Друзья! Люди! И ВЫ НЕ БОЙТЕСЬ! Не лишайте наших детей будущего!" - написала она на своей странице в Facebook.

Кроме того, уволились и сотрудники Первого канала белорусского радио Александр Шустер и Татьяна Филипченко.

Об уходе с канала ОНТ (Общенациональное телевидение) за ведущим Евгением Перлиным заявление об увольнении написала и Ольга Богатыревич.

"Нас мало, но мы есть!!!" - написала она на своей странице в Instagram, показав заявление об увольнении.

Видеообращение об уходе записал также ведущий известной в стране военной программы "Арсенал" Владимир Бурко.

"Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа… Против мирного населения страны, против женщин и не дай Бог детей.

Я хочу обратиться к военным: солдатам и офицерам. Вы ждёте приказа. Вы прекрасно осознаёте каким будет этот приказ и скорее всего понимаете какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, а получат от вас пулю…

Одумайтесь пока не поздно…" - написал он.

Напомним, с основного беларусского государственного телеканала "Беларусь-1" уволились сразу несколько телеведущих: Сергей Козлович, Евгений Перлин и Вера Каретникова. О своих решениях они написали в Instagram.

Напомним, "Фокус" ведет хронику протестов в Беларуси, с последними обновлениями ситуации можно ознакомиться здесь.