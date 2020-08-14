Окончательно переобулась. Выпускающий редактор госагентства "БелТА" покинула свой пост

Татьяна Петручик призналась, что больше не в силах выпускать "правильные" новости.

На фоне массовых протестов в Беларуси продолжают увольняться журналисты и ведущие государственных СМИ. Как стало известно, 10 августа из госагенства "Белта" уволилась выпускающий редактор Татьяна Петручик.

Об этом сообщает Telegram-канал Чай с малинавым варэннем.

"Отработав ночь с 9 на 10, выпуская "правильные" новости под звуки взрывов и обстрелов, я поняла, что больше не могу и ухожу в никуда. У меня больше нет оправданий и резонов, я пыталась себя оправдать, и выпускала ложь долгие пять лет и очень боялась", – написала Петручик в Instagram.

Журналистка заявила, что написав заявление на увольнение, она "окончательно переобулась".

"Но мой страх наконец-то закончился, благодаря вам, мои гордые, смелые беларусы и беларуски! Я каюсь и вижу свет", – написала Петручик.

Она призналась, что не знает, что ее ждет в будущем после такого решения, но уверена, что в стране наступят перемены.

"Я не знаю, что дальше, но я искренне плачу от понимания своей свободы, нашей свободы! Как прежде, больше не будет! Беларусь жыве, и я, наконец, живу!", – подытожила Петручик.

Напомним, журналисты белорусских госСМИ вручат министру информации "зов совести" с просьбой помочь в освобождении задержанных журналистов, не лишать жителей страны качественной связи и не препятствовать работе новостных порталов.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, на вечер 13 августа, остаются задержанными 23 журналиста со всей стране.

Всего, начиная с 9 августа, были задержаны 68 сотрудников СМИ. А 30 человек подверглись насилию и получили травмы.