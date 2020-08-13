Журналисты белорусских госСМИ вручат министру информации "зов совести"

Коллективное обращение уже подписали около 40 журналистов и редакторов государственных СМИ.

Авторы обращения просят министра помочь в освобождении задержанных журналистов, не лишать жителей страны качественной связи и не препятствовать работе новостных порталов.

К обращению могут присоединиться все журналисты. Сейчас свои подписи под ним поставили около 40 человек.

Обращение будет передано министру информации Игорю Луцкому 14 августа на его запланированной встрече со СМИ.

"То, что сегодня многие наши коллеги из государственных СМИ увольняются, – это не фейк, не политтехнология, не проплаченная пиар-акция. Это зов совести и невозможность спокойно смотреть на происходящее насилие", – говорится в обращении.

Его авторы подчеркивают, что журналисты – не участники акций. Согласно национальным и международным законам, они могут освещать акции. Более того, СМИ обязаны всесторонне рассказывать о происходящих событиях. "Применение насилия к журналистам, которые выполняют свои профессиональные обязанности, – недопустимо", – говорится в обращении.

Журналисты просят не лишать жителей Беларуси качественной связи: не отключать интернет, не препятствовать работе мессенджеров, информационных и новостных порталов, так как это "нарушает конституционное право граждан на получение полной, достоверной, своевременной информации", – написано в обращении.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, на вечер 13 августа, остаются задержанными 23 журналиста со всей стране.

Всего, начиная с 9 августа, были задержаны 68 сотрудников СМИ. А 30 человек подверглись насилию и получили травмы.

Напомним, президенты граничащих с Беларусью Литвы, Польши, Латвии, а также Эстонии выступили с совместным заявлением, адресованным Александру Лукашенко, настоятельно призвав его выполнить три условия для деэскалации.