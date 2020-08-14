Глава Еврокомиссии призвала ЕС ввести санкции против Беларуси

Ангела Меркель также осудила насилие в отношении протестующих в Беларуси.

Странам Евросоюза необходимо ввести санкции против ответственных за нарушение демократических основ в Беларуси.

Такое мнение выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

"Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушил демократические ценности и злоупотреблял правами человека в Беларуси", – говорится в сообщении политика.

Она также выразила уверенность, что в результате дискуссии министров иностранных дел стран ЕС будет высказана решительная поддержка "прав людей в Беларуси на гражданские свободы и демократию".

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель осудила насилие в отношении протестующих в Беларуси. Она призвала власти республики освободить задержанных во время акций протеста, передает РИА Новости.

Отметим, председатель Европейского парламента Давид Сассоли призвал президента Беларуси прекратить насилие, и пригрозил введением санкций Евросоюза.

13 августа депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что действия белорусских правоохранителей по силовому подавлению протестов могут оказаться в Гааге.