Глава Европарламента заговорил о введении санкций против Беларуси

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли призвал президента Беларуси прекратить насилие, и пригрозил введением санкций Евросоюза.

"Я глубоко обеспокоен насилием, которое государственные власти применяют против людей, мирно демонстрирующих свое стремление к переменам", – цитирует заявление Сассоли "Интерфакс-Украина",

Глава ЕП потребовал от Лукашенко "прекратить репрессии и воздерживаться от дальнейшего насилия".

По его словам, "применение грубой силы правоохранительными службами против собственного народа, приводящее к гибели или ранениям, должно иметь последствия в соответствии с международным правом, включая целевые санкции".

Сообщается также, что завтра,14 августа, внеочередной Совет ЕС по иностранным делам обсудит ситуацию в Беларуси.

Напомним, сегодня, 13 августа, депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что действия белорусских правоохранителей по силовому подавлению протестов могут оказаться в Гааге. Кроме того, президенты граничащих с Беларусью Литвы, Польши, Латвии, а также Эстонии выступили с совместным заявлением, адресованным Александру Лукашенко, настоятельно призвав его выполнить три условия для деэскалации.